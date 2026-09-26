Slovenia-Scozia, le formazioni ufficiali: la scelta su Gilmour
Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Slovenia-Scozia, sfida valida per la UEFA Nations League - Lega B. Tra i protagonisti dal primo minuto ci sarà anche il centrocampista del Napoli Billy Gilmour, scelto dal ct Pocognoli per guidare la mediana scozzese. Non è invece tra i convocati Scott McTominay, ancora impegnato nel percorso di riabilitazione dopo l’intervento chirurgico.
SLOVENIA: Oblak, Karnicnik, Bijol, Sporar, Elsnik, Janza, Sturm, Matko, Drkusic, Gnezda Cerin, Brekalo. Panchina: Vidovsek, Leban, Balkovec, Zobukovnik, Kuzmic, Begic, Lovric, Celar, Svetlin, Zec, Vipotnik, Horvat. Ct. Cesar.
SCOZIA: Gunn, Hickey, Robertson, Welsh, McGinn, Gilmour, McBurnie, Ure, Hendry, McKenna, Ferguson. Panchina: Kelly, Bain, Binks, Doig, Christie, Miller, McPake, Gannon-Doak, Graham, Bowie, Patterson, Montgomery. Ct. Pocognoli.
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