Ufficiale Finito il girone d'andata, ecco gli ascolti Dazn: Napoli alle spalle delle tre strisciate

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Ascolti in crescita per la Serie A. Con i recuperi della 16/a giornata, rinviata per la Supercoppa, le partite del girone di andata del massimo campionato su DAZN hanno totalizzato 112.261.756 spettatori complessivi, un dato che certifica una crescita del 18% rispetto alla scorsa stagione. Numeri positivi che si riflettono anche nella media per turno, salita stabilmente, dopo le prime due giornate di avvio di campionato, a 6,1milioni di spettatori.

In cima alla classifica degli ascolti per squadra c'è la Juventus con 22.337.106 di spettatori totali, seguita da Milan (21.219.326), Inter (20.742.805), Napoli (18.647.512), Roma (14.513.261) e Lazio (10.541.133). A chiudere il ranking del girone di andata, quasi a parimerito, Parma (5.885.629) e Pisa (5.868.847). Sul gradino più alto del podio delle partite del girone di andata più viste su DAZN Milan-Roma con 2.396.708 di tifosi. Subito dietro Inter-Milan (2.136.298 spettatori, terzo posto Juventus-Milan (1.919.092 spettatori). Le meno viste Como-Verona con 37.516 spettatori e Genoa-Cremonese con 30.826. (ANSA).