Ufficiale
Castel Volturno, il report del Napoli: Anguissa lavora ancora a parte
TuttoNapoli.net
Il Napoli prosegue la preparazione in vista della trasferta contro la Fiorentina. Anguissa continua a lavorare separatamente dal gruppo.
Il Napoli continua a lavorare al Training Center in vista del prossimo impegno di campionato. Gli azzurri di Massimiliano Allegri saranno di scena domenica alle 12.30 allo stadio Franchi contro la Fiorentina. Riflettori ancora puntati sulle condizioni di Frank Anguissa, che anche nella seduta odierna non ha lavorato regolarmente insieme ai compagni.
Il report ufficiale del Napoli: Anguissa a parte
Di seguito il report pubblicato dal club al termine dell'allenamento mattutino: "SSC Napoli Training Center- Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 12:30 allo stadio Franchi. Nella seduta mattutina di oggi il gruppo ha effettuato riscaldamento e lavoro tecnico-tattico. Anguissa ha svolto una sessione personalizzata in palestra e in campo".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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