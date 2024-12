Flop al Napoli, stella all'Auxerre: Traorè si è rilanciato e una big di Ligue 1 lo cerca

Dopo qualche passaggio a vuoto, la carriera di, Hamed Junior Traoré è in ripresa. L'ivoriano, ex Sassuolo, è reduce da esperienze non troppo positive al Bournemouth e al Napoli e attualmente gioca in Francia, all'Auxerre, in prestito dal club inglese. Secondo quanto riportato da RMC Sport, alcune società di Ligue 1 si sono già mosse per lui, su tutte il Monaco.

24 anni, Traoré ha già segnato 6 reti in 12 partite ed è il trascinatore della neopromossa, che si trova sorprendentemente all'ottavo posto in classifica ed è reduce da un prezioso pari contro il Paris Saint-Germain. Il giocatore si è trasferito nell'estate del 2023 dal Sassuolo al Bournemouth per 25 milioni di euro. Parentesi tutt'altro che brillante in Inghilterra e lo scorso gennaio è passato in prestito al Napoli, col quale ha giocato 11 partite senza trovare mai la via del gol.