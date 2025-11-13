Flop Italia, attacca ma non segna: 0-0 all’intervallo con la Moldova

L’Italia attacca, ma non morde. A Chișinău, al termine del primo tempo, la Nazionale di Gennaro Gattuso è bloccata sullo 0-0 contro la Moldova, nonostante l’assetto ultraoffensivo con quattro attaccanti e una lunga serie di occasioni da gol create ma non concretizzate. L’unico brivido per gli azzurri arriva al 33’, quando Postolachi, servito da un perfetto cross di Revenco, spreca l’unica vera opportunità dei padroni di casa con una conclusione imprecisa. Un episodio isolato, una goccia nel deserto di un primo tempo dominato dall’Italia, che ai punti avrebbe ampiamente meritato il vantaggio.

Tra i più attivi c’è Raspadori, vicino al gol già al 6’, poi Scamacca sfiora la rete al 10’ e lo stesso Raspadori ci riprova al 13’. Al 25’, invece, è Mancini a sprecare una clamorosa occasione, calciando alto a porta quasi sguarnita dopo un’uscita avventata del portiere moldavo. Nel finale di frazione ci provano anche Tonali, Cristante e Orsolini, ma senza successo.