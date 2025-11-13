La Norvegia cala il poker all’Estonia! L'Italia si giocherà il pass Mondiale ai playoff

La Norvegia può festeggiare: 28 anni dopo, tornerà a giocare una fase finale della Coppa del Mondo. Manca solo la certezza aritmetica, ma ormai è una formalità - con una differenza reti di +29 rispetto al +10 dell’Italia - pensare a una rimonta azzurra è pura fantasia. 4-1 alla Lettonia: la svolta è arrivata al 50’, con Sorloth che ha sbloccato la gara di testa su cross di Berge, aprendo la strada a una festa all’Ullevaal Stadion. In 6 minuti la Norvegia ha dilagato fino al 3-0 grazie a un’altra rete dell’attaccante dell’Atletico Madrid e al solito sigillo di Haaland. Il centravanti del Manchester City ha poi firmato la doppietta personale prima del gol di Saarma.

Per l’Italia di Gattuso a marzo non ci sarà margine d’errore: due gare da vincere obbligatoriamente per evitare la terza esclusione consecutiva dal Mondiale, che sarebbe un disastro sportivo. Bisognerà vincere il 26 marzo e poi ripetersi cinque giorni più tardi.