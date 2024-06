Flop Italia, Di Lorenzo e Raspadori insufficienti: le pagelle di Tmw

Italia e Turchia hanno pareggiato 0-0 in un'amichevole disputata a Bologna, penultimo impegno degli azzurri prima dell'esordio a Euro 2025.

Italia e Turchia hanno pareggiato 0-0 in un'amichevole disputata a Bologna, penultimo impegno degli azzurri prima dell'esordio a Euro 2025. Pareggio deludente per la Nazionale di Spalletti, che ha ancora tanto da lavorare in vista degli Europei. Al termine del match la redazione di Tuttomercatoweb ha stilato le pagelle degli azzurri.

Vicario 6 - Molto coinvolto nel gioco, poco impegnato dalla Turchia. Nella ripresa ha qualche occasione in più per mettersi in luce e non commette sbavature.

Di Lorenzo 5 - Purtroppo per Spalletti, non c'è paragone col terzino che aveva a disposizione nel suo Napoli. Troppo passivo, rinunciatario.

Mancini 5.5 - Non è stato difficile tenere a bada Yilmaz, ma in fase di impostazione s'è concesso qualche incertezza mal digerita dal commissario tecnico.

Bastoni 6 - E' il leader di questa difesa orfana di Acerbi: ha grande confidenza col pallone tra i piedi, puntuale nel suo supposto alla manovra offensiva.

Dimarco 6 - S'accende a tratti ma quando s'accende è tra i pochi in grado di creare scompiglio tra le maglie bianche. Dall'85esimo Calafiori s.v.

Cristante 6.5 - Il migliore del primo tempo e non solo per il palo colpito sull'ultima azione: proprio come vuole Spalletti si muove tanto e intorno alla mezz'ora s'inventa, a sorpresa, una giocata da numero dieci. Tiene bene il campo anche nella ripresa.

Jorginho 5 - Motore ingolfato di questa Nazionale. Dovrebbe esser lui a dare ritmo all'Italia: non gli riesce. Dal 62esimo Fagioli 5.5 - Si muove senza palla, cerca responsabilità che non arrivano.

Orsolini 5 - Doveva essere l'occasione per guadagnarsi la fiducia di Spalletti e invece ha giocato una prima frazione impalpabile, quasi mai nel vivo del gioco. Non è stato l'unico ma da lui - tra i giocatori in bilico - ci si aspettava di più. E invece le risposte non sono arrivate. Dal 46esimo Cambiaso 5.5 - Gioca in un ruolo che non è il suo e viene presto addomesticato dagli avversari. Un po' meglio quando l'Italia passa al 3-4-2-1.

Pellegrini 6 - Il piede educato da numero 10 c'è, anche se non è sempre all'opera. Quando si accende - come sul palo colpito da Cristante o sulla sforbiciata di Retegui - mette in difficoltà la rocciosa difesa turca. Dal 68esimo Frattesi 5.5 - Si butta subito in avanti alla ricerca dello spazio giusto: non lo trova.

Chiesa 5.5 - Non riesce mai a isolarsi come vorrebbe Spalletti. In tutto il primo tempo c'è riuscito solo una volta, nel finale, sull'azione che ha portato all'angolo da cui è nato il palo colpito da Cristante. Dal 46esimo Zaccagni 5.5 - Si accende solo in un paio di circostanze: troppo poco.

Retegui 5.5 - Nel primo tempo è pienamente nella morsa dei difensori avversari. Nella ripresa ha qualche spazio in più, ma questa volta non lo sfrutta: impreciso. Dal 68esimo Raspadori 5.5 - Nel finale ha l'occasione per regalare un sorriso a Spalletti ma il suo tiro viene neutralizzato dal portiere.

Luciano Spalletti 5.5 - Stasera non ha ricevuto le risposte che cercava, probabilmente questa squadra è più indietro rispetto a ciò che credeva. Dovrà recuperare terreno in fretta, altrimenti in Germania sarà ancora più difficile.