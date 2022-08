Flop Raspadori, voto 4.5 per Tmw: spaesato e fuori dal gioco, testa già al Napoli?

Clamorosa eliminazione del Sassuolo che viene eliminato dalla Coppa Italia per mano del Modena.

Clamorosa eliminazione del Sassuolo che viene eliminato dalla Coppa Italia per mano del Modena. Al termine della gara, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha stilato le pagelle in cui a spiccare è l’insufficienza a Giacomo Raspadori. 4.5 in pagella per l’attaccante: “Regala clamorosamente il pallone a Falcinelli contribuendo, suo malgrado, al vantaggio iniziale del Modena. Spaesato e completamente fuori dal gioco per novanta minuti, non è aiutato nemmeno dalle voci di mercato: con la testa è già a Napoli?”