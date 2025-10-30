Flop totale per i due giocatori accostati al Napoli per il dopo Osimhen
Flop totale per un giocatore che piaceva molto anche al Napoli. Santiago Giménez non convince. Neppure un gol quest'anno in campionato con la maglia del Milan e addirittura ora si parla anche di addio già possibile a gennaio. Una punta che non segna è un bel problema per Allegri.
Il giocatore, ex Feyenoord, 45 gol in 73 presenze nel campionato olandese, piaceva molto anche al Napoli nelle settimane in cui si ragionava su ipotetici sostituti di Osimhen. Era lui un nome caldo, così come Jonathan David, ex Lille, poi andato alla Juve in estate a parametro zero, altro giocatore che sta deludendo tutti. De Laurentiis alla fine ha avuto ragione a puntare su Lukaku.
Conte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Rigore? Non siamo scemi..."
Da 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l'hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
Conte in conferenza: "Battuti i più forti d'Italia! Non dimenticate gli infortuni! Neres grande mossa, no?"
Napoli-Inter 3-1 (34' De Bruyne, 55' McTominay, 60' Calhanoglu, 66' Anguissa): gli azzurri tornano in vetta
Da 0 alla peggiore umiliazione dell'era ADL: la dichiarazione shock, l'incredibile accusa di Conte e l'agghiacciante confessione di Lang
Conte in conferenza: "Ve lo dissi sarà difficile! Complicato inserire così tanti acquisti. I napoletani non devono essere presi per il c**o"
