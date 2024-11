Video Folla di tifosi a Fuorigrotta, atmosfera da brividi: fiaccolata in onore di Maradona

Atmosfera da brividi a Fuorigrotta, all'esterno dello Stadio del Napoli: centinaia di tifosi si sono riuniti in occasione dell'anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona. Una fiaccolata, tanti cori e il ricordo dei tantissimi supporter azzurri in onore del migliore di sempre, del Pibe de Oro, che ancora oggi vive nel cuore dei napoletani ma non solo. Di seguito il video