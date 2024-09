Video Follie per Osimhen ad Istanbul: in migliaia già attendono l’arrivo all’aeroporto

E' già "Osimhen-Mania" in Turchia. Il nigeriano è in volo verso Istanbul per concretizzare il trasferimento al Galatasaray e i tifosi del club turco sono in delirio: sono già appostati in migliaia all'aeroporto di Istanbul nonostante Victor sia partito solo da pochi minuto. Clima di grande entusiasmo, come si può vedere dal video di seguito.