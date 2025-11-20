Fortino Maradona: striscia di imbattibilità clamorosa verso l’Atalanta
Lo stadio Diego Armando Maradona è un vero e proprio fortino. Il Napoli arriva alla sfida con l’Atalanta forte di una striscia di 16 partite casalinghe senza sconfitte in Serie A, frutto di dodici vittorie e quattro pareggi.
Un dato che impressiona ancora di più se confrontato con il panorama europeo: dal weekend conclusivo del 2024 a oggi, il Napoli è l’unica formazione dei cinque maggiori campionati a non aver mai perso in casa. Gli azzurri ora inseguono un nuovo traguardo: arrivare a quota 17 gare interne senza ko, soglia che non toccano dal 2021, quando la serie positiva si spinse fino a 18 partite.
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
