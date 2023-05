FOTO - Al Maradona pronta la coreografia tricolore: il volantino diffuso dagli Ultras

E' tutto pronto al Maradona per Napoli-Fiorentina e la festa per il terzo Scudetto degli azzurri.

E' tutto pronto al Maradona per Napoli-Fiorentina e la festa per il terzo Scudetto degli azzurri. I gruppi organizzati hanno diffuso un volantino, presente su ogni sediolino insieme ad un cartoncino colorato, con delle istruzioni ben precise da seguire per la realizzazione della coreografia che dovrà essere realizzata. Come parte della coreografia in Curva sarà realizzata un’enorme bandiera tricolore e il numero 3 al centro. Di seguito il volantino.