FOTO - Festa Scudetto: addobbata una Chiesa in provincia di Napoli

Napoli freme per festeggiare lo Scudetto, ma in attesa della matematica sono già partiti i preparativi per i festeggiamenti

Napoli freme per festeggiare lo Scudetto, ma in attesa della matematica sono già partiti i preparativi per i festeggiamenti. Non solo in città, anche in provincia proseguono gli allestimenti per celebrare il terzo Scudetto della storia azzurra. A Sant’Anastasia è stata addobbata per l’occasione la Chiesa di Sant’Antonio dei Francescani. Di seguito la foto.