FOTO - Spunta Osimhen al termine del test: s'intrattiene con un ex compagno

Al termine dell'amichevole a Castel di Sangro tra Napoli e Augsburg si è visto in campo (in tuta) anche Victor Osimhen. Il centravanti azzurro si è intrattenuto a chiacchierare con il suo ex compagno di squadra al Wolfsburg, Elvis Rexhbecaj, centrocampista dell'Augsburg. Di seguito lo scatto raccolto dai nostri inviati in Abruzzo.