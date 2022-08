Fonte: Da Castel di Sangro, Francesco Carbone e Antonio Noto

Molto disponibile Karim Zedadka con i tifosi del Napoli. L’algerino, in tribuna come Ounas e Ambrosino, al termine del primo tempo della gara con il Girona, si è intrattenuto per firmare autografi e scattare selfie con i tanti sostenitori azzurri. Di seguito lo scatto.