Garcia ha limitato (o bloccato) le risposte al suo saluto social: timore delle critiche?

© foto di www.imagephotoagency.it

Rudi Garcia ha salutato Napoli con un post sui social: "Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avventura dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champions League".

Il tecnico del Napoli ha disattivato su Instagram i messaggi e li ha limitati su Twitter. Una scelta chiara: impedire ai tifosi di commentare. Una decisione forse presa per paura di ricevere eccessive critiche. Forse è consapevole delle difficoltà avute a Napoli in questi mesi.