Garcia via nell'indifferenza: il segnale inequivocabile dello spogliatoio

© foto di www.imagephotoagency.it

Quattro giorni dall'esonero di Rudi Garcia, tre dopo il suo saluto su Instagram. E si può a questo punto cogliere il segnale inequivocabile arrivato dallo spogliatoio del Napoli: nessun azzurro ha riservato un saluto social al suo ex allenatore, non solo tramite post ma anche con una semplice storia Instagram. Non solo: neanche un semplice like al post di saluto del tecnico francese sul suo profilo Instagram (che in realtà molti non hanno mai seguito). Un addio nell'indifferenza che la dice lunga, un silenzio che fa rumore e spiega (anche) le difficoltà di questi mesi di Garcia nel far breccia nello spogliatoio.