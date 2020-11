Gattuso ed i cambi decisivi: 5 reti 'pescate' su 28 sostituzioni

Gennaro Gattuso e le reti arrivate dalla panchina. Su Tuttomercatoweb si analizza l'incidenza del tecnico a gara in corso: Con 5 gol su 28 sostituzioni effettuate, il tecnico del Napoli è infatti al secondo posto in questa speciale classifica sia in termini assoluti (come lui Conte, che però è arrivato a questi 5 gol con 32 cambi), che a pari merito con Gasperini in termini relativi (entrambi hanno visto segnare un gol ogni 0,11 sostituzioni effettuate).

Andrea Pirlo al primo posto. Almeno in questa classifica, il tecnico della Juventus guarda tutti dall’alto in basso. Il bresciano è anzitutto l’allenatore ad aver effettuato meno sostituzioni in assoluto: 22 in 6 partite, seguito da Fonseca (24 in 7) e Gotti (27 in 7). Di questi cambi, però, ne ha approfittato: la Juventus ha infatti segnato 4 gol. Pesa inevitabilmente il fattore CR7, decisivo dalla panchina contro lo Spezia: al portoghese si aggiungono le reti di Rabiot e Kulusevski.