Gattuso rifiuta l'Arabia! Relevo: "Dopo un mese di trattative ha escluso l'opzione"

Gennaro Gattuso non siederà sulla panchina dell'Al Taawoun. Stando a quanto riferito da Relevo, il tecnico calabrese ha scartato quest'opzione

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gennaro Gattuso non siederà sulla panchina dell'Al Taawoun. Stando a quanto riferito da Relevo, il tecnico calabrese ha scartato l'opzione di approdare nel club di Saudi Pro League, nonostante le trattative tra le parti andassero avanti da oltre un mese e alcune testate come Arab News ritenevano l'affare chiuso. L'ex allenatore del Napoli sta aspettando l'opportunità giusta per rimettersi in gioco e non vuole affrettare alcuna decisione.

Ecco quanto scritto dal giornalista di Relevo Jonathan Ramos: "Gattuso non allenerà l'Al-Taawoun. L'allenatore italiano stava trattando il suo arrivo in squadra già da un mese, ma al momento questa opzione è esclusa. Sta ancora aspettando l'occasione giusta per allenare di nuovo". Gattuso è fermo da febbraio scorso, quando l'Olympique Marsiglia decise di esonerarlo. Nella sua carriera da allenatore l'ex leggenda del centrocampo del Milan ha già vissuto esperienze molto variegate e ha lavorato in ben 7 campionato diversi. In Serie A ha allenato Milan e Napoli, in Serie B Palermo e Pisa, in Svizzera il Sion, in Grecia l'OFI Creta, in Liga il Valencia e infine in Ligue 1 l'Olympique Marsiglia.