Gazzetta dello Sport: “Buongiorno con Beukema. Gli anti Haaland di Conte"
La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi dedica il titolo principale alla Juventus e la sua rimonta in Champions League. "Ci pensa lui", si legge con Dusan Vlahovic che entra e con una doppietta trascina i bianconeri a una clamorosa rimonta: 4-4 contro il Borussia Dortmund. Nell’occhiello: "Un'altra partita pazza. Il serbo fa doppietta e regala a Kelly l’assist per il 4-4 al 96’. Yildiz-gol alla Del Piero."
C'è spazio anche per il Napoli, che sarà impegnato domani sul campo del Manchester City per l'esordio in Champions. “Buongiorno con Beukema. Gli anti Haaland di Conte" si legge sulla rosea.
Copertina Beukema: "Sto bene, pronto per Manchester! Che emozione il gol a Firenze. Sulla Champions…"
Rileggi liveFiorentina-Napoli 1-3 (De Bruyne 6', Hojlund 14', Beukema 50', Ranieri 79'): passa il Napoli al Franchi!
Rileggi liveConte in conferenza: "Primo momento verità con le rotazioni, voglio pazienza con i nuovi! Vice-Anguissa? Elmas duttile. Su Buongiorno e Milinkovic..."
ADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema"
Le parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
