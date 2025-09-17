Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Buongiorno con Beukema. Gli anti Haaland di Conte"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi dedica il titolo principale alla Juventus e la sua rimonta in Champions League. "Ci pensa lui", si legge con Dusan Vlahovic che entra e con una doppietta trascina i bianconeri a una clamorosa rimonta: 4-4 contro il Borussia Dortmund. Nell’occhiello: "Un'altra partita pazza. Il serbo fa doppietta e regala a Kelly l’assist per il 4-4 al 96’. Yildiz-gol alla Del Piero."

C'è spazio anche per il Napoli, che sarà impegnato domani sul campo del Manchester City per l'esordio in Champions. “Buongiorno con Beukema. Gli anti Haaland di Conte" si legge sulla rosea.