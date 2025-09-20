Gazzetta dello Sport: "De Bruyne, lezione da campione"
"I maestri ti guardano" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura con riferimento al match tra Hellas Verona e Juventus. Ritorno da ex per Igor Tudor al Bentegodi con il tecnico croato che prova a centrare il quarto successo di fila in campionato. Con Yildiz e Vlahovic a Verona per la 4ª vittoria e conquistare un primato da mito. "De Bruyne ed una lezione da campione", il box di spalla dedicato al fuoriclasse del Napoli.
Milan e Inter - "Milan, assalto ai giganti": Pulisic-Gimenez sfidano una difesa di colossi. Allegri pronto a schierare l'americano e il messicano per affrontare Bertola-Kristensen-Solet. "Inter vecchio stile": Chivu non cambia la squadra di Inzaghi ma contro il Sassuolo dovrebbe esserci spazio ancora per il giovane Pio Esposito in attacco.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Pisa
