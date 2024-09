Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Il Conte torna: Juve-Napoli da primato"

vedi letture

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con il big match del pomeriggio tra Juventus e Napoli che porterà Antonio Conte a ritornare nel "suo" Allianz Stadium contro i suoi ex avversari per la prima volta, visto che nei due precedenti quanto sedeva sulla panchina dell'Inter c'erano ancora gli stadi chiusi per limitazioni dovute al Covid. Il tecnico pugliese sfida Thiago Motta per il primo match scudetto dell'anno. Sfida a distanza anche tra i due "cervelli" della squadra come Kenan Yildiz e Khvicha Kvaratskhelia.

Torino - Il Torino mette il turbo, incanala il quinto risultato utile consecutivo su altrettante gare e si regala una notte da sogno. Vanoli vince e convince, con i granata che riescono a imporsi per 3-2 a Verona contro un Hellas in 10 mandando a segno tutti i propri attaccanti: Sanabria, Zapata e Adams. Il primo posto in solitaria mancava da 47 anni.