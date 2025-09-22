Prima pagina

Gazzetta dello Sport: "Il Napoli prova a scappare. Juve, arbitro retrocesso in B"

Oggi alle 07:52
di Arturo Minervini

La Gazzetta dello Sport titola oggi “Inter da brividi” dopo il successo dei nerazzurri a San Siro contro il Sassuolo. Un 2-1 firmato dal sinistro di Dimarco e da un’autorete di Muharemovic, provocata dalla pressione di Carlos Augusto.

I nerazzurri hanno dominato a lungo, costruendo tante occasioni ma concretizzando poco: soltanto due reti a fronte di una mole offensiva ben più ampia. “La mira va aggiustata”, sottolinea la rosea, ma intanto il nuovo volto dell’Inter comincia a delinearsi.

Sulla partita contro il Pisa degli azzurri - Spazio a Højlund, 22 anni, in vista di Napoli-Pisa. Il titolo è “Il Napoli col Pisa prova a scappare. Juve, l’arbitro retrocesso in B”.