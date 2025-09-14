Prima pagina

Gazzetta dello Sport: "Infinita Juve. E' prima col Super Napoli"

Oggi alle 07:43Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

"Infinita Juve". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Successo in extremis per la squadra di Igor Tudor che si è imposta per 4-3 sull'Inter in un derby d'Italia davvero avvincente. Botta e risposta da una parte e dall'altra con la rete decisiva, davvero molto bella, realizzata nei minuti di recupero da parte di Adzic. “E’ prima col Super Napoli (Hojlund in gol)”, il passaggio con riferimento a Napoli. Di spalla invece spazio all’Inter: “Chivu, partenza disastro”.
 