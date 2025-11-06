Gazzetta dello Sport: "Inter da pazzi"
L’Inter soffre più del previsto ma alla fine piega il Kairat Almaty: Chivu firma il poker consecutivo e porta a casa un 2-1 prezioso. La Gazzetta dello Sport sintetizza così: “Inter da pazzi”. Lautaro Martinez apre il match allo scadere del primo tempo, i kazaki rientrano in partita, ma serve un sinistro chirurgico di Carlos Augusto per blindare la vittoria a San Siro. Primo posto e playoff di Champions praticamente al sicuro.
Per l’Atalanta è invece notte di impresa: “Magica Dea” titola la Rosea. La squadra di Juric espugna il Velodrome grazie al gol allo scadere di Samardzic. Una rete destinata a far discutere: Ederson tocca il pallone con il braccio in anticipo nella propria area, ma l’arbitro decide di non rivedere l’azione e si affida al silent check del VAR. L’azione successiva manda in porta il trequartista serbo per il definitivo 1-0.
