Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Inter, sei stellare: pazzesco 6-0 alla Lazio"

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport celebra la vittoria “tennistica” che l’Inter ha ottenuto all’Olimpico contro la Lazio. Uno 0-6 che rappresenta la sconfitta piu netta nella storia biancoceleste e che permette alla squadra di Inzaghi di lanciare un forte messaggio al campionato. Nonostante un’ottima prima mezz’ora dei padroni di casa, il rigore di Gigot trasformato da Calhanoglu trasforma la partita, con l’Inter che raddoppia prima della fine del primo tempo con Dimarco.

Nella ripresa uno-due in rapida successione di Barella e Dumfries, mentre nel finale c’è spazio anche per le gioie personali di Carlos Augusto e Thuram. Inter che sale a 34 punti, a -3 dal primo posto dell’Atalanta, con una gara in meno.