Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Rischia di più Chivu"

"Rischia di più Chivu" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi soffermandosi su Juventus-Inter, il big match in programma quest'oggi alle ore 18 all'Allianz Stadium. Primo esame Scudetto con sorpresona: Tudor lancia dal 1' minuto Dusan Vlahovic in coppia con Yildiz per provare a volare a +6. Il tecnico nerazzurro con i big perché sono vietati passi falsi. "Kean e poi Haaland" invece per il Napoli con "Conte che se la gioca tra due fuochi", lo spazio in basso riservato ai partenopei.