Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Spalletti sul filo"

Dopo il disastro di Oslo, il capitombolo per 0-3 contro la Norvegia, l'Italia potrebbe essere stravolta. O meglio, la panchina, visto che il CT degli Azzurri è a rischio. "Spalletti sul filo", la prima pagina de La Gazzetta dello Sport: prima la Nazionale giocherà contro la Moldova, per guadagnare i primi tre punti del Girone I, dopodiché l'allenatore originario di Certaldo incontrerà il presidente della FIGC Gravina e verrà deciso il suo futuro. In caso di esonero spazio alle ipotesi di rimpiazzo: più Stefano Pioli avanti nelle preferenze e non Claudio Ranieri, ora membro della dirigenza della Roma.