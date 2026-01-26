Gazzetta dello Sport: "Volo Juve. E L'Inter scappa"
“Volo Juve. E l’Inter scappa”. Così titola La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. I nerazzurri allungano nella corsa Scudetto, portandosi a +5 sul Milan e a +9 sul Napoli. La squadra di Allegri resta imbattuta, ma all’Olimpico non va oltre l’1-1. Un primo tempo di chiara impronta romanista, con Maignan protagonista tra i pali. Nella ripresa si sblocca il risultato: prima il vantaggio firmato De Winter, poi il pareggio su calcio di rigore trasformato da Pellegrini.
Alle 18 arriva invece una vittoria pesantissima della Juventus contro il Napoli. I bianconeri superano 3-0 la squadra di Antonio Conte, in una gara non priva di polemiche per un doppio contatto in area juventina. Il match si apre al 22’ con il gol di David, poi nella ripresa Yildiz raddoppia sfruttando un errore di Juan Jesus. Nel finale il tris di Kostic chiude la festa bianconera, con Spalletti che resta agganciato al treno Champions.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
