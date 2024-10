Prima pagina Gazzetta: "Juve da pazzi. Inter e Milan, rischio multa"

"Juve da pazzi" è il titolo scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per celebrare il 3-2 bianconero sul campo del Lipsia in Champions League. La squadra di Motta, in dieci per l'espulsione di Di Gregorio, completa la rimonta trascinata da un super Vlahovic (doppietta) e dalla rete di Conceicao e resta in ansia per gli infortuni di Nico Gonzalez e Bremer: per il brasiliano "si teme il crociato", si legge.

Gli altri argomenti trattati dalla prima pagina della rosea sono la vittoria dell'Atalanta contro lo Shakhtar Donetsk e l'inchiesta ultras, con Inter e Milan a rischio multa, oltre agli impegni delle italiane in Europa e Conference League.

Juventus - Juve da pazzi.

Atalanta - L'Euro Dea non perdona.

Inchiesta ultras - Inter e Milan, rischio multa.