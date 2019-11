Gazzetta - Quanti ballottaggi per il Genoa: possono riposare Fabian, Meret e Mario Rui

Quale formazione contro il Genoa? Stando a quanto riferito dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport, in attacco è certo di un posto Milik, con Lozano favorito su Mertens per l'altra maglia da titolare. In mediana potrebbe rifiatare Fabian, con Elmas al centro con Zielinski. In porta possibile spazio per Ospina, mentre in difesa Luperto è favorito su Hysaj per il ruolo di terzino sinistro.