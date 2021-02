Genoa-Napoli, ecco dove vedere il match in tv e streaming

La ventunesima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 6 febbraio alle 20:45 con l'incontro tra Genoa e Napoli.

Pre partita, in diretta dallo Stadio "Luigi Ferraris" di Genova con Diletta Leotta e Simone Tiribocchi.

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Dario Marcolin

Dal campo: Davide Bernardi

