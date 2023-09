Georgia-Spagna, le formazioni ufficiali: Kvaratskhelia regolarmente dal 1'

Alle 18 la Georgia ospiterà la Spagna a Tbilisi nel match valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 18 la Georgia ospiterà la Spagna a Tbilisi nel match valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo. Khvicha Kvaratskhelia è regolarmente in campo, partirà titolare in attacco. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Georgia (4-4-2): Mamardashvili; Azarovi, Kashia, Kvirkvelia, Gocholeishvili; Gagnidze, Lobjanidze, Aburjania, Kiteishvili; Mikautadze, Kvaratskhelia. All. Sagnol.

Spagna (4-3-3): Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Gaya; Gavi, Rodri, Ruiz; Asensio, Morata, Olmo. All. De la Fuente