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Olanda in campo contro la Grecia: la scelta di Xavi su Lang

Olanda in campo contro la Grecia: la scelta di Xavi su LangTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:52Notizie
di Pierpaolo Matrone
Noa Lang parte dalla panchina nella sfida tra Olanda e Grecia. Il ct Xavi Hernandez preferisce Gakpo e Summerville sulle fasce offensive.

Niente maglia da titolare per Noa Lang nella sfida tra Olanda e Grecia. L'esterno del Napoli partirà dalla panchina per scelta del commissario tecnico Xavi Hernandez, che ha deciso di affidarsi ad altri interpreti sulle corsie offensive.

Olanda-Grecia, le scelte di Xavi Hernandez: Lang in panchina

Sulla fascia sinistra il ct olandese ha preferito Cody Gakpo, mentre a destra spazio a Crysencio Summerville. Per Lang, dunque, almeno inizialmente nessun minuto dal primo minuto, con la possibilità di trovare spazio a gara in corso. 