Gilmour protagonista con la Scozia: assist e 88' nel 2-0 contro la Macedonia del Nord
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Billy Gilmour protagonista con la Scozia: assist per il vantaggio e 88 minuti in campo nel successo per 2-0 sulla Macedonia del Nord
La Scozia supera 2-0 la Macedonia del Nord nella sfida di Nations League, trovando il vantaggio già al 7’ con Bowie, servito proprio da Billy Gilmour. Nella ripresa arriva anche il raddoppio firmato da McGinn su calcio di rigore al 69’, mentre nel finale gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di McKenna. 88 minuti in campo per Bily Gilmour: il centrocampista del Napoli parte titolare, mette a referto l’assist per il gol dell’1-0 e lascia il terreno di gioco soltanto nel finale.
Nations League, i risultati di sabato 3 ottobre
Macedonia del Nord-Scozia 0-2
Svizzera-Slovenia 2-1
Croazia-Inghilterra 0-7
Spagna-Repubblica Ceca 3-1
Finlandia-Albania 2-1
Bielorussia-San Marino 4-0
Estonia-Lussemburgo 1-0
Islanda-Bulgaria 3-0
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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