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Gilmour sfida Elmas: le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Scozia

Gilmour sfida Elmas: le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-ScoziaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:20Notizie
di Davide Baratto
Macedonia del Nord-Scozia, formazioni ufficiali: Gilmour titolare in mediana con McGinn, Elmas dal primo minuto tra i padroni di casa

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Scozia, sfida valida per il terzo turno della Nations League. Nella selezione scozzese c’è spazio dal primo minuto per Billy Gilmour: il centrocampista del Napoli guiderà il centrocampo, al fianco di McGinn, con McBurnie alle spalle delle due punte. Nei padroni di casa, invece, riflettori puntati sull’ex Napoli Eljif Elmas, schierato sulla trequarti alle spalle di Miovski.

Le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Scozia

MACEDONIA DEL NORD (3-4-2-1): Dimitrievski; Ilievski, Mladenovski, Meljichi; Bardhi, Gashtarov, Stankovski, Musliu; Elmas, Herrera; Miovski. CT: Sedloskic
SCOZIA (3-4-1-2): Gunn; Binks, McKenna, Welsh; Robertson, Gilmour, McGinn, Gannon-Doak; McBurnie; Bowie, Ferguson. CT: Pocognoli