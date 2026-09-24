Dove giocherà McTominay nel nuovo modulo del Napoli? L'idea di Allegri

vedi letture

Scott McTominay è ormai pronto a tornare a disposizione e il suo rientro rappresenta una soluzione importante per l’assetto della squadra. La sua duttilità tattica, infatti, permette all’allenatore di poterlo impiegare in diversi sistemi di gioco, adattandone caratteristiche e posizione alle esigenze della partita. Nel 4-2-3-1, lo scozzese può agire come uno dei due mediani davanti alla difesa, garantendo fisicità, equilibrio e capacità di inserimento. Un’opzione che consente di sfruttare le sue qualità senza modificare in maniera significativa gli equilibri della squadra.

McTominay, una certezza a prescindere dal modulo

Anche nel 3-4-2-1 McTominay può trovare spazio nella linea di centrocampo, mentre nel 4-3-3 il suo ruolo potrebbe essere quello della mezzala. Tre soluzioni differenti, ma accomunate dalla possibilità di valorizzare un giocatore capace di adattarsi alle richieste tattiche dell’allenatore. Il suo ritorno amplia dunque le alternative a disposizione e offre maggiore flessibilità nella costruzione dell’undici titolare. Al netto del modulo scelto, per McTominay sembra quindi esserci sempre spazio: la sua versatilità gli permette di rimanere una pedina utilizzabile in più configurazioni, sia dall’inizio sia a partita in corso.