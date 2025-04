Giornata già importante: oggi Conte attende due buone notizie

Giornata importante quella di oggi per il finale di stagione del Napoli. Dopo due giorni di stop per le festività di Pasqua e che tra l'altro Antonio Conte ha voluto vivere in città, dove si trova benissimo con la sua famiglia, per quest'oggi è fissata la ripresa della preparazione a Castel Volturno. Non solo l'inizio del durissimo lavoro fisico per mettere già nel mirino la prossima gara con il Torino - pesantissima e che arriverà dopo Inter-Roma - ma anche la giornata in cui si capirà di più di due problemi fisici che possono spostare tanto in queste ultime cinque partite di lotta punto a punto con l'Inter.

Due titolari da recuperare

Oggi probabilmente si capirà di più dell'infortunio di David Neres, fermato dal problema al soleo - già sofferto da tanti compagni di squadra - al punto da portare Conte a sospettare dei campi d'allenamento (che però sono gli stessi e che non hanno mai portato particolari criticità). Conte spera in buone notizie per evitare nuovi cambiamenti tattici (come avvenuto a Monza con l'ingresso di Raspadori) non fidandosi di Ngonge e Okafor. In difesa, invece, dopo aver perso Juan Jesus (che potrebbe aver finito la stagione)verrà valutato Alessandro Buongiorno che soffre di una tendinopatia all’adduttore lungo della coscia destra. Per lui la situazione è diversa: vorrebbe esserci contro la sua ex squadra, ma al massimo dovrebbe rientrare per la partita successiva. In ogni caso è pronto per la seconda gara consecutiva da titolare Rafa Marin che a Monza non ha demeritato.