Giuntoli, che disastro! Ha svenduto la stella Huijsen che ora va al Real Madrid: le cifre

A Torino continua ad essere nell'occhio del ciclone il lavoro del dirigente sportivo Cristiano Giuntoli. Le campagne di calciomercato dell'ex ds del Napoli hanno portato pochi frutti, comprese quella estiva e invernale di quest'anno che sono risultate molto dispendiose ma poco efficienti visti i grandi flop come Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez.

A far storcere il naso a molti nell'ambiente bianconero sono anche le decisioni circa alcune cessioni, ritenute spesso frettolose o innecessarie. Aveva fatto discutere Nicolò Fagioli a gennaio alla Fiorentina, adesso solleva ancor più polemiche la cessione in estate di Dean Huijsen al Bournemouth per appena 15 milioni di euro. Infatti, il giovane olandese si è distinto per il suo talento in questa stagione in Premier League e ora, come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, è ad un passo dal Real Madrid con il suo cartellino valutato ben 50 milioni di euro.