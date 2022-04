Gli azzurri dilagano! Poker al Sassuolo in 21': in rete anche Lozano e Mertens

Napoli che mette già il match in ghiaccio dopo venti minuti con un incredibile poker!

Napoli che mette già il match in ghiaccio dopo venti minuti con un incredibile poker! Al 19' Mertens recupera palla, aggressivo al punto giusto su Lopez. Pallone allargato a destra su Osimhen, che aspetta il momento giusto per beffare sia Ferrari che Chiriches con un appoggio sul secondo palo per il facile tap-in di Lozano in scivolata per il 3-0. Dopo soli 3' ancora Mertens sugli scudi, stavolta abile, una volta ricevuto a sinistra da Mario Rui, ad accentrarsi sul destro e, una volta eluso Frattesi, calciare un destro sul primo palo a sorprendere Consigli per il 4-0!