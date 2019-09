Gol e cena con Giuntoli: Llorente ha festeggiato con chi lo ha voluto più di tutti al Napoli

Serata di festa per Fernando Llorente che con il Liverpool ha realizzato la sua prima rete in maglia Napoli. Il sito di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha svelato un retroscena legato all'attaccante basco: "Il Napoli si è lasciato già alle spalle la vittoria sul Liverpool all’esordio stagionale in Champions League, ma ieri dopo la partita c’è stato modo di festeggiare. L’ha fatto Fernando Llorente, protagonista della sfida e autore della seconda rete, quella che di fatto ha blindato la vittoria. Lo spagnolo è andato a cena con i suoi agenti e il direttore sportivo del club, Cristiano Giuntoli, la figura che più di tutte ha spinto per il suo arrivo a Napoli, consapevole di quanto potesse essere determinante in quel ruolo".