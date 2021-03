Gran Gala Aic, nessun calciatore del Napoli premiato: ecco la formazione tipo

Sono stati consegnati i premi del Gran Galà del Calcio AIC, relativi alla stagione 2019/20. Una stagione molto particolare, condizionata dal COVID-19, che ha visto la Juventus di Maurizio Sarri conquistare il nono Scudetto consecutivo. Ciro Immobile ha vinto la classifica marcatori, trascinando la Lazio nei piani alti della classifica. I capitolini hanno a lungo lottato per il titolo, così come Inter e Atalanta. I premi riflettono i valori espressi,ccosì come la top-11, così formata.

TOP-11 AIC Serie A stagione 2020/21 (4-3-3): Donnarumma; Gosens, de Vrij, Bonucci, Theo Hernandez; Barella, Gomez, Luis Alberto; Dybala, Immobile, Ronaldo.