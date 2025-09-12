Gudmundsson ci spera, Gazzetta: domani provino decisivo per il Napoli

"Domani mattina ultimo provino per Gudmundsson. L’islandese sta provando a recuperare e potrebbe essere convocato. Scalpita per un posto da titolare anche Sohm per la mediana". Stefano Pioli spera ancora di poter avere a disposizione il suo giocatore di maggior talento sulla trequarti per la sfida contro il Napoli, scrive l'edizione online della Gazzetta dello Sport. Sarà dunque decisiva la giornata di domani. Le due squadre si sfideranno al Franchi con calcio d'inizio alle ore 20.45.