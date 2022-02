Guerra in Ucraina, De Zerbi e il suo staff bloccati in hotel. Impossibile rientrare in Italia

"Mister Roberto De Zerbi e il suo staff sono chiusi in hotel con gran parte dei calciatori. In strada ci sono milioni di persone dirette in Polonia. Alle 5 lo staff italiano ha sentito due forti esplosioni nella zona dell’hotel". Attraverso il profilo Twitter del giornalista Michele Criscitiello, arrivano nuovi aggiornamenti su mister De Zerbi e il suo staff (otto collaboratori italiani) dopo l'invasione russa in Ucraina. Da oggi il loro Shakhtar non si allenerà più, la partita di sabato è stata rinviata e l'aeroporto è chiuso. Impossibile, al momento, rientrare in Italia.