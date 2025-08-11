Gutierrez, niente Castel di Sangro: ecco quando si unirà al Napoli

Miguel Gutierrez è ormai un nuovo giocatore del Napoli. In attesa degli annunci ufficiali che sono in arrivo, emerge il percorso iniziale in maglia azzurra del laterale spagnolo prelevato dal Girona per 18mln di euro più 2 di bonus. Non dovrebbe raggiungere il ritiro di Castel di Sangro a differenza di quanto si immaginava nei giorni scorsi:

Gutierrez è nell’ultima fase del recupero dopo l’infortunio alla caviglia e si metterà a disposizione di Antonio Conte direttamente a Castel Volturno quando la squadra avrà terminato il secondo ritiro estivo. Per il giocatore spagnolo si prefigura un rientro dopo la sosta per le nazionali: dovrebbe essere a disposizione - secondo Sky - per Fiorentina-Napoli di metà settembre.

