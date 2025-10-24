Haaland a sorpresa, non solo gol: ha aperto il suo canale Youtube

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Lo sciroppo d'acero nel caffe' e un barbecue con bistecche enormi: benvenuti a casa di Erling Haaland, l'attaccante norvegese del Manchester City che segna gol a raffica. Il giocatore ha inaugurato il suo canale Youtube aprendo le porte di casa, per mostrare la "vita quotidiana di un calciatore professionista" dalla sveglia alla cena, passando per l'allenamento. Tante le curiosita' nella villa immersa nel verde del Chesh: la colazione iperproteica, lo strano modo di dolcificare il caffe' della mattina, l'enorme orso di pelouche piazzato in cucina, la scelta di bistecche supergrasse da una fattoria biologica, l'abilita' nel cucinare da solo, e specialmente al barbecue serale.

"Vivo da solo da quando avevo 16 anni e devo saper cucinare", dice il centravanti norvegese, che oggi condivide la sua villa con la moglie Isabel Haugseng Johansen e un Il centravanti norvegese sopperisce alla mancanza di sole con una macchina a luce rossa per l'assunzione di vitamina D, viene trattatato dal fisioterapista del City (l'italiano Mario Pafundi) a casa prima di andare al centro sportivo, e a fine giornata fa precedere la cena da un bagno nel ghiaccio, per il recupero muscolare. "È stata una bella giornata, ho fatto tante cose buone per il mio corpo e per quello che faccio normalmente nella mia vita", dice Haaland. Pronto a segnare un altro gol. (ANSA).