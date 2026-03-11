Polemiche arbitrali, Corriere dello Sport apre con Rocchi: “Era rigore. Non era rigore”
Il Corriere dello Sport apre la prima pagina con il tema arbitrale e con il titolo provocatorio: “Era rigore, non era rigore”. Al centro dell’attenzione c’è l’analisi di alcuni episodi discussi attraverso Open Var, il format che chiarisce le decisioni arbitrali.
Secondo quanto emerso, arrivano valutazioni diverse su alcuni casi. Il quotidiano sottolinea la bocciatura dell’arbitro Colombo, mentre viene promossa la direzione di Doveri. In particolare, viene evidenziato un episodio che ha penalizzato la Roma a Genova, mentre nel derby tra Milan e Inter la decisione presa in campo viene considerata corretta.
Tra gli episodi analizzati c’è anche quello che riguarda Malinovskyi: “Il doppio tocco non sana, manca un rigore ai giallorossi”, mentre per quanto riguarda il fallo di mano di Ricci la valutazione arbitrale è stata ritenuta appropriata.
