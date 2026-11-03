Ufficiale Hojlund e De Bruyne in gruppo, un azzurro si allena a parte: il report SSC Napoli

Napoli, il report dell'allenamento alla vigilia della sfida contro il Porto: De Bruyne e Hojlund in gruppo, differenziato per Milinkovic-Savic

Il Napoli ha svolto la seduta di rifinitura all'Estádio do Dragão alla vigilia della sfida di Champions League contro il Porto di Francesco Farioli, in programma mercoledì alle ore 21:00. La squadra di Massimiliano Allegri è stata impegnata in un allenamento pomeridiano, con esercizi di attivazione e lavoro tecnico-tattico. Arrivano segnali incoraggianti sulle condizioni di Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund, entrambi regolarmente in gruppo dopo i problemi che ne avevano messo in dubbio la disponibilità: il belga era uscito all'intervallo contro la Juventus per un problema alla caviglia, mentre il danese aveva saltato la trasferta di Torino a causa di uno stato influenzale. Lavoro differenziato, invece, per Vanja Milinkovic-Savic, che non si è allenato con il resto della squadra.

Il report ufficiale dell'allenamento del Napoli

"Meno uno a Porto-Napoli. Gli azzurri si sono allenati all'Estadio do Dragao alla vigilia del match contro la formazione di Farioli. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico. De Bruyne e Hojlund si sono allenati con la squadra. Lavoro differenziato per Milinkovic-Savic".