Kvernadze sostituisce Kvaratskhelia in nazionale: l'idea a sinistra

Giorgi Kvernadze è uno dei volti più brillanti del Frosinone, sesto in classifica dopo le prime dieci giornate di campionato. Classe 2003, l’attaccante georgiano è alla sua quarta stagione nel club del presidente Stirpe e sta vivendo il momento migliore della sua carriera. Un’ascesa arrivata però con la dovuta gradualità, lontana dall’impatto immediato che ebbe un altro georgiano sulla Serie A, e costruita passo dopo passo, stagione dopo stagione.

Un percorso lontano da quello di Kvaratskhelia

A differenza del connazionale Khvicha Kvaratskhelia, infatti, Kvernadze non è planato sul nostro campionato spostandone gli equilibri. Ha avuto bisogno di tempo per crescere e per diventare il giocatore che è oggi, passando anche per un paio di campionati di Serie B. Con l’ex stella del Napoli, oggi al Paris Saint-Germain e al momento infortunato, condivide il ruolo: un dettaglio che nelle prossime settimane potrebbe rivelarsi decisivo per le gerarchie della Nazionale georgiana.

Il futuro: Georgia e salto di livello

A novembre, infatti, Kvernadze potrà sostituire degnamente Kvaratskhelia. Il discorso, però, cambia guardando più avanti: se vorrà giocare da titolare anche con la Georgia quando il compagno sarà di nuovo a disposizione, per lui sarà inevitabile fare un salto di livello e lasciare Frosinone. Lo scrive Tmw.